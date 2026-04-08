◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）が記者会見を行い、史上４人目となる大会２連覇に向けて意気込みを語った。

昨年大会は３日目に首位に立ち、最終日はジャスティン・ローズ（英国）とのプレーオフを制した。メジャー全４大会を制覇する「キャリア（生涯）グランドスラム」を達成。王者として１年ぶりにオーガスタに戻ってきたマキロイは「信じられない。この１２か月は素晴らしいものだった」とかみしめた。

１年間でゴルフ以外で最も楽しかったことは「娘の成長を見守ること」。５歳の長女・ポピーちゃんについて「彼女は信じられないほど礼儀正しく、行儀の良い女の子」とパパの顔をのぞかせた。

ポピーちゃんは昨年大会のパー３コンテストに出場し、父親のパターでロングパットを決めて割れんばかりの大声援を浴びた。今大会も８日に出場予定だが、「今年は私のパターではなく自分のパターでパットを打つように彼女から頼まれた。素晴らしいことだ」と感心しきりだった。

１９６５、６６年のジャック・ニクラウス（米国）、８９、９０年のニック・ファルド（英国）、２００１、０２年のタイガー・ウッズ（米国）以来４人目の大会連覇がかかる。

マキロイは１８回目の出場。マスターズが毎年同じコースで開催されることを念頭に「この大会では、あと１０回くらいは良いチャンスがあると思う。コースのことはだいたい分かっている。毎年微妙な変化はあるが、ピンの位置はいつも似たような場所。このコースでの経験が多ければ多いほど良いと思う」と自信をのぞかせた。