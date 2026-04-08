「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

しぶとく食らい付いた一打に、本拠地のスタンドが熱くなる。口火を切った快音から、攻撃陣の勢いが加速した。１軍での甲子園デビューとなった阪神・福島圭音外野手（２４）がマルチ安打。４万２６１０人の観衆が詰めかけた一戦にフル出場し「たくさんのファンの方々が応援してくれている、ありがたさを感じながらプレーできました」と感謝の思いを込めた。

三回１死。小川に対して２球で追い込まれるも、簡単に終わらない。カウント２−２からの低めフォークにバットを合わせ、ゴロで二遊間を抜く中前打。先頭の五回も再びセンター前に運んで好機をつくる。ここからチームは一挙４得点。勝ち越しの起点になった。

プロ初の複数安打を記録した５日・広島戦に続く２安打。「先輩方が頼もしい。僕は思い切ってやるだけだなと思って、自分のスイングを心がけました」と打席での心境を明かした。

ジェット風船応援も初めて目にして、虎党の熱量を実感した。「一生懸命やるだけなので。力まず、いつも通りやりたい」。勢いを加速させ、チームに欠かせぬ存在を目指す。