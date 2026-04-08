お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）が7日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。楽屋での“盗聴行為”を暴露され、大慌てで弁明する一幕があった。

この日は「地元の友達100人が選ぶ好きな芸人GP」のテーマで展開。総合ワースト4位にランクインした大鶴に対し、アンケートでは「不機嫌になると陰湿に無視しそう」といった、性格の裏側を推測する厳しい意見が寄せられた。

この意見に便乗したのがお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之。大鶴の地元の友人が彼を1位ではなく2位に選んでいたことを受け、井口は「陰湿だしね肥満」とチクリ。

大鶴が「陰湿じゃないですって。井口さん、本当に」と否定すると、井口は「悪口とかも…盗聴とかしてるし」と衝撃の事実を暴露。まさかの言葉に「盗聴!?」とスタジオは騒然となる中、続けて「楽屋で誰かが悪口言っているのを録音して…」と大鶴の不穏な行動を明かした。

これに「えぇー!?」「怖っ…」とスタジオは戦慄（せんりつ）すると大鶴は「違う。これは俺、正義の鉄槌（てっつい）を下そうと思ったんですよ。そいつに」と必死に反論した。

続けて「悪いことしたやつがいたんですよ。そいつが反省をしていなかったから“その話、詳しく聞かせてください”って言って録音して、証拠を集めていただけ。正義の気持ちで動いてただけなんです」と熱弁。しかし、この訴えに対し「そういうユーチューバーいるもんね。正義で動いてね。私人逮捕」と揶揄（やゆ）されると、大鶴は「俺、私人逮捕系じゃないですって」と嘆いた。