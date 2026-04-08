◇パ・リーグ 楽天3−0日本ハム（2026年4月7日 楽天モバイル最強パーク）

楽天・加治屋が緊急降板した前田健の後を受け、チームの4連勝を呼び込んだ。0―0の4回1死一塁、打者・田宮でカウント2―1。「カウントは悪くしたくない」と初球フォークで空振りを奪い追い込んで二ゴロ。続く奈良間も三ゴロに封じてピンチを脱した。

「ごめん、カジ」と声をかけられて上がったマウンドで1回2/3を1安打無失点。今季初勝利をつかみ「連勝を伸ばしていけるように頑張りたい」と誓った。

ソフトバンク時代の20年オフに戦力外。24年には阪神で2度目の戦力外となったが「自分を信じることができるのは自分だけ」と自ら場所を探して練習を継続。楽天から声をかけられた。昨年11月25日、34歳の誕生日に契約を更改。当日は10度目の結婚記念日だった。54試合に登板し、1800万円増の年俸3400万円と大幅昇給を勝ち取った苦労人は「野球ができる喜びを感じている。来季の契約があるだけでも幸せ」とかみしめていた。中継ぎ陣最年長の恩返しの投球はこれからも続いていく。（花里 雄太）

≪マエケン脚つり無念降板≫今季2度目の先発に臨んだ前田健は右ふくらはぎをつり、3回1/3を3安打無失点で無念の降板となった。11年ぶりの国内勝利は持ち越しとなり、病院には行かずに8日以降は状態を見て判断される。

0―0の4回1死一塁、打者・田宮への2球目に右脚を気にするようなそぶりを見せ、続く3球目を投じた後に再度右脚を押さえてベンチ裏へ。その後はベンチで戦況を見守った。

試合後は球団を通じて「ピッチング自体は悪くなかった。途中で降板になってしまったのは悔しいし、中継ぎのみんなに申し訳ない」とコメントした。