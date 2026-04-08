お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえが、人気芸人の私生活に猛ツッコミを入れた。

６日の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）では、くわばたりえ、大沢あかね、キンタロー。の３人をゲストに迎え、子育てや夫婦関係の話題で盛り上がった。

絵本の読み聞かせの話題になり、やっていたのかと問われた大悟は「会ってない、子どもがちっちゃい頃に。あんまり」と衝撃発言。スタジオ一同は「え？」と一瞬静まり返った。すかさずくわばたは「そうなのよ、芸人さんって、ほんとそう！」と強い口調で言い放つと、大悟は爆笑。くわばたは「よう今まで離婚せぇへんかったと思う。奥さんが偉い。私は本気で思ってます」とうなずいた。

そしてくわばたは大悟を質問攻め。「じゃあ、娘さんが将来こうなりたいって、なんて言ってるかは知ってる？」と食い込む。大悟は「いや、あ〜んま知らん…」と首をかしげると、くわばたは食い気味に「親子の会話あるんですか？」と真顔。大沢も「家、帰ってます？家帰ってるんですか？」と問いただし、大悟は「嫁に離婚で雇われた弁護士ですか」と苦笑した。

そして「今は結構、後悔してます。あの頃に戻れば、もっと家に帰っておけばよかったなとは思いますよ」と反省しているという。くわばたは「じゃあ今は早く帰ってるんですね、その分ね？」と聞くと、大悟は「でも…急に親父が早く帰りだしたら混乱するでしょ」と謎の言い訳。スタジオの３人は「そんなことない」「うれしいよ」と否定したが、大悟は「家のリビングでどこ座っていいかわかんない、ほんとに」と居場所がないと語った。