◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

粘って、つないで、１点でも多く返す。“鬼門”マツダの今季初戦は細かいミスも響いての敗戦。試合中盤に許した２ラン２発が重くのしかかる展開でも、６人の２０代野手が名を連ねたヤングＧ打線の執念を感じた。

広島先発・森下に“ボディーブロー”を浴びせたのは、３試合連続で１番起用の浦田だった。０―０の４回先頭でフルカウントに持ち込むと内角カットボール、外角直球を強振でファウル。際どいコースをカットではなく強いスイングをかけた上で８球目を見極め、四球をもぎ取った。

泉口も３球で追い込まれてから際どい内角球を見極め、７球目で四球を選んだ。大城の四球も含め、得点にこそつながらなかったが森下にこの回だけで３２球を投げさせた。橋上オフェンスチーフコーチは「先発投手を簡単に終わらせない、球数を放らすことも非常に大事なこと。打ちに行きつつ１球でも投げさせることを担わなきゃいけない選手が多いですが、そこはある程度できた」。浦田は初回先頭でも８球粘っての二ゴロ。１番打者として、何とか球数を稼ごうというこの姿勢は、必ず実を結ぶと感じた。

打線は５点を追う７回にも執念を見せた。１死から大城が左前打で出塁すると、続く佐々木が右翼線への二塁打。増田陸、中山が左前へ連続タイムリーを運んだ。今季初打点の中山は「焦りもなくボールが見えているので、打つべき球に手を出せた」。佐々木からの３人はいずれもファーストストライクからスイングをかける積極打法。３〜６回に無安打投球を続けていた森下をマウンドから引きずり下ろした。

４点ビハインドで迎えた６回の守備は振り逃げと失策が絡み、無安打で１点を献上。試合を決定づけるような失点を許した直後の４連打だったからこそ、打線のしぶとさが光った。敵地３連戦の初戦。残り２戦に向けて大きい２点だった。

昨季３度の対戦で防御率２・２１と打ちあぐねた森下とは、今後のシーズンでも対戦が続くことが予想される。「点は取れませんでしたけど少しはある程度そういう兆しは見えていたので、次につながる」と橋上チーフ。好投手に見せた粘りと連打。若手野手陣の姿が、鬼門打破の光明に映った。（野手担当・内田 拓希）