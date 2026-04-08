◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３試合連続本塁打となる４号、４２試合連続出塁となって日本人記録に王手をかけるかに注目。先発は山本由伸投手（２７）で、岡本和真内野手（２９）との初対決からも目が離せない。

大谷は前日６日（同７日）の敵地・ブルージェイズ戦で、４打席目に中堅へ２戦連発となる３号ソロ。低めの見逃せばボールかという球をはじき返し、試合後のテレビインタビューでは「いいコースでしたけど、いいアプローチができたと思う。（打球が）低かったので、（フェンスを）越えるかなとは思いましたけど、ちょっと分からなかった。でも、いいバッティングだったかなとは思います」とうなずいていた。

調子は上向きだ。開幕からの６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘だったが、その後の４試合はすべて１試合２安打をマークし、４戦３発。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁も「４１」にまで伸ばして、日本人史上単独２位となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「２」と迫っている。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３５）。５年連続２ケタ勝利を挙げている右腕で、今季はここまでの２登板で１２イニングを投げ、浴びた安打は３本で１失点のみの２１奪三振と好調だ。大谷は２３年に１本のホームランを打っているが、レギュラーシーズンと昨季のワールドシリーズを合わせると、これまで１７打数２安打の打率１割１分８厘と苦しめられている。

４連勝中と勢いに乗るドジャースの先発は山本。ここまでの２登板はいずれも６回２失点で、１勝１敗。昨季ワールドシリーズＭＶＰに輝いたトロントに舞い降り、前日６日（同７日）には「少し懐かしさと、またワールドシリーズを思い出すような気持ちもある。明日の試合に向けて気を引き締めているところ」と口にしていた。岡本とは２３年までの対戦で１本塁打を浴びるなど８打数４安打と打ち込まれており「すごい楽しみな気持ちと、これまでもけっこう打たれたりもしているので、どう投げようかなというのを考え始めたりしている。なんとかいい勝負ができたらなと思います」と意気込んでいた。