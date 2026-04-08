◇パ・リーグ ロッテ1−3オリックス（2026年4月7日 京セラD）

ロッテは今季初の3連敗で借金2。球団通算4934勝4934敗408分けとなり、前身の毎日、大毎、東京時代から積み上げてきた通算成績で貯金が初めてゼロになった。

先発・木村が3回2死満塁から太田に押し出し四球を与えて先制点を献上。6回2死満塁から寺地が押し出し四球を選んで同点に追いついたが、救援陣が踏ん張れず、打線にも“あと1本”が出なかった。

サブロー監督は「決まって終盤ですよね、追い上げムードになってくるのが。序盤はちょっとおとなしすぎるんで打順とかも考えてはいるんですけど、我慢も必要かな」と苦しい胸中を吐露。「強かった時でも大型連敗はした。それを止めるのは絶対的なエース」と現役時代を思い起こし、「幸いジャクソンがいるんでね。明日なんとか止めてくれれば、また流れは変わるかなと思ってるんで」と前を向いた。 （大内 辰祐）

≪最多貯金は「323」≫ロッテは球団の通算成績が4934勝4934敗408分けとなって貯金0。前身の毎日オリオンズは50年からプロ野球に参入。以降、球団名の変更や勝率5割未満のシーズンこそあったが初年度からの“内部留保”を使い果たした。最多貯金は78年5月と81年8月の「323」。8日も敗れれば球団創設初の借金となる。