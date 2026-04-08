「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

兵庫県西宮市出身で、甲子園のそばで育ったシンガー・ソングライターのあいみょん（３１）が７日、阪神−ヤクルト戦で始球式を務めた。誕生日にちなんだ背番号「３６」でマウンドに上がり、大きく振りかぶってノーバウンド投球。惜しくも左打者の外角にそれ、自己採点は「７２点」だったがスタンドからは拍手が送られた。

捕手はファンを公言して、ライブにも足を運ぶ坂本だった。「取材で『ストライク以外は捕らへん』みたいなことを言ってたので。でも優しいから捕ってくれました」と笑顔。阪神で唯一、登場曲にも楽曲を使用していて「めっちゃうれしいですね」と感謝していた。

７月には甲子園で２日間のライブも予定されている。「地元の甲子園にこうやって始球式をして帰ってこられたのがうれしかった。勝利の女神になれたらなと思っております」と勝利を願っていたが、見事にチームは快勝した。

ただ“あいみょん劇場”はこれだけでとどまらず。試合後、坂本の囲み取材の輪に乱入。「負けたら、私疫病神扱いじゃないですか。ほんま勝ってよかった。マジギリ女神」と安堵（あんど）の声を漏らすと、坂本は「（負けたら）あいみょんが来たからだって、全部そのせいにしますって言ってたんです」といたずらっぽく返答。漫才のような丁々発止のやりとりで試合後の報道陣まで盛り上げ、勝利の女神は去っていった。