かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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4月8日（水）は、森口博子、国生さゆり、トレンディエンジェルが来店。時代を駆け抜けた仲良しバラドルが怒濤の芸能人生を激白する。

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デビューのきっかけを聞かれ、「『機動戦士Ζガンダム』の主題歌でデビューしました」と語るのは森口博子。元祖バラドルとして知られ、昨年、芸能生活40周年を迎えた森口だが、４歳の時から歌手になりたいと思い、なんと小学１年生からボイトレに通っていたという。しかし、「アイドルオーディションに落ちまくり、やっと手を差し伸べてくれたのがガンダム」だったのだとか。

その森口が“芸能界の恩人”と話すのがタモリ。中学の先輩で初めてお会いした時、「後輩なんです」と挨拶したところ、タモリが“あること”をしてくれて嬉しかったという余談や、20代の時にタモリの家に一人で遊びに行った際にタモリがやってくれた遊び心あふれる行動のエピソードを明かす。

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そんな森口は昨年、これからデビュー40周年のアルバムをレコーディングするという大事な時に骨折し、車椅子と松葉杖の生活を余儀なくされた。その時にタモリからかけられたある言葉に救われたという。山内が「タモリさんっていい話しか聞かない」と声をあげた、タモリの言葉とは一体……！？

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そんな森口は「バラエティに出ていったきっかけ」を聞かれ、堀越高校に通っていた17歳の頃に「あの子は才能がないから福岡に返した方がいい」とリストラ宣告を受けていたことを告白。当時、気の強かった森口は「才能ないんじゃなく、売ってないんじゃないですか」と言い返したという。その後、片岡鶴太郎の番組で「オスのロバを口説いてこい」というミッションに挑戦。ターザンの恰好をして実際のオスのロバに近づき、耳元で息を吹きかけながら「ロバりん♡」とささやくとロバが興奮し、見事成功。この出来事がバラドル転身のきっかけとなったことを明かす。

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このほか、森口と国生はバブル時代のギャラ事情を告白。森口が「23歳の時に母親にマンションをプレゼントした」と話すと、「早っ！」「すごいわぁ」と驚きの声があがる……。 袋とじVTRでは、櫻坂46「武元唯衣」大好き芸人のカラタチ前田に密着し、令和の推し活事情を余談調査する。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。8日（水）はよる11時16分スタート。TVerでも無料配信。