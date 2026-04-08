◇パ・リーグ オリックス3―1ロッテ（2026年4月7日 京セラD）

燃えたぎる思いを、ガッツポーズに込めた。オリックスの1番・宗が、同点の7回2死一、三塁で2番手右腕・沢田の初球を捉え、決勝の右前適時打。チームの4連敗を阻止する殊勲の一打に、一塁上でほえた。

「完璧に捉えられた。投手も粘っていたし、（カード）初戦を取れたのは大きい」

敬愛する先輩の思いを胸に戦う。「引退試合とかもされなかったので…」。楽天と戦った3月27日の開幕戦の第1打席限定で、昨季限りで現役引退した福田周平氏の登場曲「檄！帝国華撃団」で打席に立った。「やっぱり福田さんといったら1番（打者）。1番を僕が打たせてもらうことになったので、背中を押してもらえるように」。21年からのリーグ3連覇時は主に1、2番コンビとして躍動。福田の定位置だった1番打者として、開幕から躍動を続けている。

「よーいドンでいけるので。考えすぎないで済むし、いいのかなと」

8回には西川に今季1号ソロが飛び出し、チームは開幕から4カード目で初めてカード初戦に勝利。勝率5割に復帰して3位タイに浮上した。今季のテーマに「常に新しい自分を追い求める」ことを掲げる宗は、3試合連続打点にも一喜一憂せず。「その日の100％を一打席、一球にぶつけること」。直近2年の停滞を打破し、リードオフマンとしてチームをけん引する。 （阪井 日向）