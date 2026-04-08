開催：2026.4.8

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 2 - 1 [ロイヤルズ]

MLBの試合が8日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとロイヤルズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

2回表、5番 カーター・ジェンセン 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 CLE 0-1 KC

5回裏、1番 スティーブン・クワン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-1 KC

9回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-1 KC

試合は2対1でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのケード・スミスで、ここまで2勝0敗3S。負け投手はロイヤルズのジョン・シュライバーで、ここまで0勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 04:58:13 更新