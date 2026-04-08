「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

聖地に快音を響かせた阪神・佐藤輝明投手（２７）は全力で走った。「またフェンス直撃かなと思ったんですけどね」。そう言って笑ったように、角度がついていたわけではない。それにもかかわらず、打球速度１６９キロの弾丸ライナーはグングン伸びていく。バックスクリーン左へ着弾すると、この日一番の歓声が巻き起こった。

４点リードの八回２死一塁。待望の一発が生まれた。大西の初球の速球を捉え、開幕から１０試合目、４４打席目での今季１号。安打は量産していたが、なかなか出なかった１本。本人に焦りはなかったが虎党は待ちわびていた。「珍しくいい風が吹いてましたし、最後はねファンの声援が押してくれたと思います」。甲子園初戦でスタンドを大いに湧かせた。

本塁打だけでなく、この日は今季２度目の４安打。打率は・３８１まで上昇し、８打点、１６安打と３部門でトップに立っている。さらに得点圏打率は驚異の・６２５。「ヒットが出てるというのはいいこと」と１０試合で無安打は３試合だけ。昨季は本塁打と打点の二冠だったが、夢の三冠王へ確実性もアップしている。

この日はあいみょんが始球式を務めた。西宮出身のスター同士。あいみょんが「輝明さんは同じ宮っ子として活躍しているのはうれしく思う」と言えば、佐藤輝も「同じ西宮で活躍してる方なんでうれしいです」と呼応した。試合前には坂本考案でヒーローのトラッキー人形に自身もサインを書き、プレゼント。勝利も届け、甲子園開幕を一緒に彩った。

昨季も本拠地で左打者に不利な浜風を受けながら球場別最多の１１本塁打。今年も聖地が最高に輝ける場所となりそうだ。首位のヤクルト相手に快勝で気分もいい。「あと２戦ある。勝ちたいですね」。風物詩のジェット風船も復活した。佐藤輝のアーチも飛び出した。今季も猛虎打線を引っ張るのは、どっしりと座る４番しかいない。