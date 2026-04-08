◇セ・リーグ 巨人2−5広島（2026年4月7日 マツダ）

巨人は先発のウィットリーが6回3安打5失点（自責点4）で来日初勝利はまたお預けとなった。4回にファビアン、5回に大盛に2ランを被弾。いずれも四球で出した後に直球を捉えられた。

「無駄な四球からの長打が試合の結果に結びついてしまった」と猛省。デビューから2戦計7失点のうち5失点が本塁打によるものだ。阿部監督は「日本の野球をこれからもっと勉強していってほしいだけですかね」と責めなかった。

昨季2勝10敗だったマツダスタジアム初戦で黒星。10年に亡くなった両球団OBの木村拓也氏の命日を勝利で飾れなかった。

≪支配下昇格で会見 平山「憧れ」の地元で晴れ姿≫6日に支配下登録された平山が敵地・広島戦前に会見を行った。地元で晴れ姿を披露し「憧れていた球場だったので、頑張ってきて良かったなってうれしさがあります」と喜んだ。独立リーグのBSL・千葉から23年育成ドラフト7位で入団。今春オープン戦で2試合連続本塁打を放つなど猛アピールで支配下を勝ち取った。この日は1軍登録されなかったが「明日にも1本でもヒット打てれば」と1軍デビューを心待ちにした。