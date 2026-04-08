中東の戦局が激化し、原油などのエネルギー危機は深刻だ。

この影響で日本国内も、石油を原料とする重要物資の不足に直面している。

危機的状況に日本はどう対応すべきか、政府と与野党は建設的に論じ合い、具体的な対策につなげていく必要がある。

総額１２２兆円に上る２０２６年度予算が成立した。高市首相が目指した２５年度内の成立はならなかったが、暫定予算が組まれたことで行政に大きな混乱は生じなかった。社会保障や教育の実務を担う自治体は安堵（あんど）しただろう。

参院での予算審議では、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡る問題が焦点となった。

政府は石油の備蓄を放出するとともに、ガソリン価格を抑制するための補助を再開した。これに対し与野党からは、ガソリンの節約を国民に呼びかけるべきではないか、といった声が相次いだ。

首相は、石油や石油関連製品について「必要な量は確保できている」とする一方、節約の要請については「臨機応変に対応する」と述べるにとどめている。

首相としては、節約要請によって経済が冷え込む事態は避けたいのだろう。だが、原油不足が懸念される中、消費を促進する政策を続けるのは違和感が拭えない。

供給量に余裕があるうちに、対策を打っておくべきではないか。また、補助の対象を、運送や介護など基幹業務を担う事業者に絞っていくことも一案だ。

石油を原料とするプラスチックなどの供給も滞り始めた。医療現場では、医師らが使うゴム手袋や人工透析用のチューブなどが不足しているという。食品包装用フィルムなども値上げされた。家計への影響は避けられそうにない。

政府は、重要物資の供給状況を点検し、調達先の多角化を図ることが重要だ。必要なら、社会機能の維持に不可欠な業界への支援など、経済対策を検討すべきだ。

これまでの審議で、今回の攻撃を踏まえた外交・安全保障政策の論戦が深まったとはいえない。

米軍は、沖縄駐留の海兵隊を中東に派遣した。派遣が長引けば、東アジアに力の空白が生じかねない。抑止力を維持するための具体策を論じ合ってもらいたい。

後半国会では、安定的な皇位継承のあり方に関する与野党の議論に注目が集まりそうだ。衆院選挙制度改革の協議も控えている。いずれも、幅広い合意が欠かせない。与野党は丁寧に議論し、一致点を見いださねばならない。