ミャンマーで５年前にクーデターを起こし、アウン・サン・スー・チー氏率いる民主派政権を倒した軍のトップが、大統領に選ばれた。

住民を弾圧してきた軍の支配が今後も続くことが確定した。民政復帰への道は当面閉ざされたと言わざるを得ない。

ミャンマーの連邦議会で大統領を選ぶ議員投票が行われ、３人の候補のうち、前軍最高司令官のミン・アウン・フライン氏が新大統領に選出された。クーデター後、議会が新大統領を選出したのは初めてである。

だが、現在の議会は、軍が昨年１２月から今年１月にかけ、主要な民主派を排除して強行した総選挙で選ばれた議員らで構成されている。議員の８割が親軍派だ。

公正とはほど遠い選挙を行い、その結果を踏まえて大統領を選出したからといって、軍の統治が信任されたとは到底言えない。

ミャンマーでは、軍と、民主派や少数民族武装勢力が内戦を続けている。クーデター後、軍の弾圧で約８０００人が死亡した。被害のさらなる拡大を懸念する。

ミャンマーは長く軍の支配が続いていたが、２０１１年に大統領に就いたテイン・セイン氏が軍出身ながら民主化や経済改革を進め、「アジア最後のフロンティア」と呼ばれるまでになった。

レアアース（希土類）など資源に恵まれ、インド洋に面する要衝に位置していることもあり、日本企業も多数進出していた。

しかし、２１年のクーデターで状況は一変した。日本や欧米など多くの国はクーデター以降の軍による統治を承認せず、ミャンマーの国際的な孤立は深まっている。活況を呈していた経済も、欧米の制裁などを受けて疲弊が著しい。

軍が名ばかりの「民政移管」で正当性を演出し、権力の座に居座り続けている限り、国家再建の展望は開けない。

政治状況を正常化するためには、クーデター以降、不当に拘束を続けているスー・チー氏らを解放するとともに、自由で公正な選挙を改めて実施すべきだ。

一方、中国やロシアの首脳はミャンマーの新大統領に祝意を表明した。中露はミャンマー軍に武器や経済支援を提供してきた。中露の影響が過度に強まれば、地域情勢はさらに不安定化する。

日本は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）とも連携し、３７０万人以上とされる国内避難民への人道支援などで、ミャンマーへの関与を続けていく必要がある。