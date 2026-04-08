リサイクル業者らが金属くずや不要になった家電などを主に屋外で保管する「ヤード」について、環境省が規制強化に乗り出す。

保管物のずさんな管理が騒音トラブルや火災を引き起こす事例が相次いでいるためだ。廃棄物処理法を改正して保管を許可制とするなどし、不適正な事業者を排除する方針だ。（西原寛人）

リサイクル業者への立ち入り可能に

群馬県館林市の住宅街に、高さ約４メートルの壁に囲われた約３０００平方メートルの広さのヤードが広がる。開設は約４年前。以来、トラックがひっきりなしに出入りするようになった。運び込まれた鉄くずなどを大型重機が高く積み上げるたびに、「ガシャン」と荒々しい音が外にまで響く。

「地震のような振動と騒音が迷惑極まりない」。今年１月、近隣住民１０人がヤードの設置会社を経営する女性に抗議した。女性は近隣への配慮を約束したが、「こちらも企業だ。（騒音などを）ゼロにはできない」とも語った。抗議に参加した田口征司さん（６７）は取材に、「平穏な生活を壊されている」と訴えた。

ヤードは、解体工事業者や工場から買い取った鉄くずなどを選別・加工し、資源として国内外に販売する事業の拠点だ。

廃棄物の管理が不適切だった場合、廃棄物処理法に基づいて自治体が立ち入り検査を行い、改善などを命令できる。だが、ヤードの物品の多くは事業者にとって廃棄物でなく「有価物」で、一部の家電などを除いて行政のチェックが行き届かないのが実情だ。鉄や銅の取引価格高騰を背景にこうしたヤードは増えており、環境省の昨年度の調査では全国で４６００か所超に上った。

新たな規制では、有価物でも、再生利用される物品は廃棄物処理法の対象とする。保管事業を許可制とし、トラブル対策を講じているか事前に審査する仕組みを設ける。

鉛蓄電池やリチウムイオン電池の不適切な取り扱いが火災などの原因とみられることから、電池に衝撃を与えないようにするなど保管・処理方法のルールも定める。自治体による立ち入り検査も可能とし、不適正な事業者には許可を取り消したり、刑事罰を科したりする。政府は今国会に廃棄物処理法の改正案を提出する。

トラブル、年２７５件

環境省によると、ヤードに関するトラブルは昨年９月までの１年間で計２７５件発生した。うち、「騒音・振動」が１０３件と最多で、「飛散・流出」４４件、「火災」３５件、「水質汚濁」３０件と続いた。

津市では２０２４年１２月、鉛蓄電池を集積していたヤード近くの川から環境基準を超える鉛やヒ素が検出。茨城県坂東市では２５年１１月、廃プラスチックのヤードで火災が発生した。

周囲から中が見えにくい構造が犯罪の温床になっているとの指摘もある。神奈川県では昨年、盗品と知りながら電線ケーブルを買い取ったとして、ヤードの事業者が摘発された。

２１年以降、千葉県やさいたま市など４県６市（昨年度末時点）がヤード設置を許可制とする条例を独自に制定した。ただ、条例のない自治体にヤードを移して規制を免れる事業者も現れ、国に一律の規制を求める声が寄せられていた。

国立環境研究所の寺園淳フェローは、「自治体に苦情が寄せられても、これまでは事業者に『有価物だ』と主張されたらそれ以上踏み込むのが難しかった」と指摘。「規制強化により、自治体が積極的な対応をとりやすくなる。資源循環を促進するためにも不適正な事業者をなくす取り組みを急ぐべきだ」と話した。