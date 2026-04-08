¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í ¥»¿·µÏ¿ÌÜÁ°¤Î16Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬à¼Õºáá¤·¤Ä¤Ä¤â´Ó¤¤¤¿¥Ý¥ê¥·¡¼
¡¡ºå¿À¤Ï£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£¹¡½£³¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£¸²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£¶Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏÂçµÏ¿ÌÜÁ°¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¸òÂå¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤¬´Ó¤¯à¤Ö¤ì¤Ê¤¤¿®Ç°á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï½é²ó¤«¤é£±£µ£°¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¤È±Ô¤¯Íî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ä¥Ð¥áÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡££²¡¢£³²ó¤Ë¤Ï£µ¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½½½Ê¬¡££¶²ó¤Ë¤â£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¶õµ¤¤ò´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¤³¤ÎÆü£±£¶¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¼è¡££±£¹£¶£¸Ç¯¤Î¹¾²ÆË»á¡¢£¹£´Ç¯¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤é¤¬¼ùÎ©¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤È£±¤Ä¤Ç¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï±¦ÏÓ¤ò£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÁ÷¤é¤º¡£ºÍÌÚ¤Ï£¸²ó£±£°£µµå¤òÅê¤²¤Æ£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦È¿¾Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤¬¤Í¡¢ËÍ¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢£¹²óÅê¤²¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢ºÍÌÚ¤ÏµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¤¤¿¤éÄ¶¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤äµÏ¿¤òÄÉ¤¤µá¤á¡Ö¥×¥í¤ÏÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬»Å»ö¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤Î¾Íè¤È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤À¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Îµå¿ô¤â£±£°£°µåÁ°¸å¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤Ê¤ÉàÎáÏÂÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òá´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¿¼¡²ó°Ê¹ß¡¢£±£°£°µå¤â±Û¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÏ¿¤è¤ê¤âÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂçµÏ¿¤è¤ê¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡£²Ð¤Î¶Ì»Ø´ø´±¤é¤·¤¤ºÓÇÛ¤Ë¤Ï£±Ç¯¤òÀï¤¤È´¤¡¢³Î¼Â¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤¿¤á¤Î³Î¤«¤ÊÅ¯³Ø¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£