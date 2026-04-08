お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）が7日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。地元の親友からのあまりに辛辣な評価に、ガク然とする一幕があった。

この日は「地元の友達100人が選ぶ好きな芸人GP」のテーマで展開。

横浜市出身のガクは、地元の友人「ヨコヤマさん」からまさかの「ワースト5」に選出したと伝えられ、「えっ?ウソだろ!?えー!?中学、高校、大学ずっとの友達を?」と衝撃を受けた。

スタジオが騒然となる中、ワースト5位にした理由について「友人としてガクの芸人活動は応援していますが、世の中はガクを過大評価している気がします」とバッサリ。

さらに「ガクはただそこにいるだけの人。友人グループで飲んでいてもガクが自分から話題を振ることはほとんどありません。なので、ガク以外が頑張らないと飲み会は盛り上がりません。ガクが天才みたいな世論は少し違和感があります」と率直すぎる意見が寄せられた。

そして「部活動も6年間一緒でしたが、これと言って思い出がないので…具体的なアンケートが書けなくて申し訳ありません」と番組側へ謝罪する一文まで添えられていた。

この友人からのアンケートにガクは「本当に泣きそうなんですけど…ウソでしょ?一番仲が良い友達だと思ってた」とショックを隠せなかった。