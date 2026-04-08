陸前高田のマイクロブルワリー店主・熊谷克郎さん（４４）

岩手県陸前高田市でクラフトビールを醸造しているが、実は私はみちのく潮風トレイルを一度も歩いたことがない。

そんな私がこの長大な道と関わるようになったのは、市の観光物産協会の職員から「トレイルのビールを一緒に作りませんか」と声をかけられたのがきっかけだった。そのとき初めてみちのく潮風トレイルの存在を知った。

２０２２年７月。最初は当醸造所の既存のビールをトレイルラベルに変更して販売開始。名前も協会職員と相談して「高田トレイルエール」と命名。トレイルにちなんだデザインをラベルの細部に落とし込んでオリジナルラベルを作成してもらった。初年度は２００本限定での販売だったが好評ですぐに完売してしまった。

その反響に背中を押され、翌年はついにオリジナルレシピでの醸造に挑戦した。長距離を歩くハイカーが一日の終わりに飲んで、疲れた体にすっと染み込むような一杯を目指した。軽めのボディーと爽やかなホップの香り。一日を歩き終えたハイカーが疲れを癒やせるようなビールを目指した。また、このビールを飲みながらハイカー同士のコミュニティーが楽しく盛り上がればという思いもあった。

名取トレイルセンター（宮城県名取市）で４月に開催される「トレイルデイズ」にも、ビール販売で毎年参加させていただいている。会場に集まるハイカーたちの熱量はすさまじく、歩いた経験や出会った景色を語る表情はどれも生き生きとしている。その輪の中にいると、ビールを通してトレイルとつながっていることを実感でき、醸造家としてもうれしい時間だ。

私は歩くのが好きだった、ということを思いだした。気が付けば仕事に追われ、車社会でドア・ツー・ドアの生活になって十数年。歩くことは自然を感じ、自分と向き合うことができるとてもぜいたくな時間なのだとトレイルと関わるようになって思う。いつかは自分の足で歩いてみたいと思いつつ今日も醸造所でハイカーを迎えている。