ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、１１月からアリーナツアーを開催し、１２月には東京・北の丸公園の日本武道館で６公演を行うことが７日、分かった。

昨年はソロデビュー５０周年を迎え、同１１月には日本人アーティストとして最年長東京ドーム公演を成功させたばかり。この９月には喜寿を迎える矢沢が、新たな伝説を刻む。「Ｊｕｓｔ ｋｅｅｐ ｇｏｉｎｇ 〜ロックの軌跡〜」と題したツアーは１１月２５日の神戸ワールド記念ホール、同２８、２９日の大阪城ホールを経て師走の武道館になだれ込む。３、５、６、９、１１、１２日の全６公演を控える。

コンサートの聖地・武道館での単独公演記録トップ（１６０回）をひた走っている矢沢だが、自身の持つ最多記録、また日本人最年長での公演記録を更新することに。日本武道館の最多タイとなる、１公演あたり１万５０００人を動員することもすでに決定しており、ロックのカリスマによる、歴史に残るステージが期待できそうだ。

さらに、矢沢のライブでは史上初となる、３６０度のＬＥＤスクリーンを武道館の天井上部に設置する試みも。四方に座席を配置し、客席のどこからでも矢沢のロックステージを楽しむことができるという。

矢沢は８日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜・後９時）の主題歌を書き下ろし。楽曲はこの日の初回放送で初解禁される。年末の武道館ステージまでとどまることなくひた走るつもりだ。