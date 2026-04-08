◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

巨人がもったいないプレーの連発で広島に敗戦。連勝が２で止まり、勝率５割に逆戻りした。新助っ人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が来日２度目の先発も４回、５回と四球直後にアーチを許すなど、６回３安打５失点で初黒星を喫した。打線は７回、増田陸、中山の連続タイムリーで２点を返し、先発森下を降板させたが、そこまで。昨季２勝１０敗と鬼門だったマツダの今季初戦は黒星発進。田中将が先発マウンドに上がる８日の２戦目で、早々に嫌な流れを断ち切りたい。

冷たい北風が吹くマツダスタジアムで自滅した。攻撃面の最大の好機は４回だった。１死二、三塁でダルベックが空振り三振、２死満塁で佐々木が三邪飛。この回３四球の森下を攻略できず後に響いた。阿部監督は「流れを自らつぶしてしまったし、流れを持っていかれちゃったんですけど、やることはずっと永続的に一緒なので。変えずにやっていこうと思います」と悲観せず前を向いた。

序盤から拙守で流れを手放した。２回１死、ファビアンの６球目の邪飛を一塁・増田陸が落球し、失策。続く７球目の一邪飛は何とか捕球も、３回の先頭モンテロのマウンド付近の飛球も増田陸が落球した。

ともに失点には直結しなかったが、投手からすれば打ち取った貴重なアウト。指揮官は「突風が吹いていたんじゃないですか」と多くを語らなかったが、増田陸は「フライが苦手なので反省して次につなげたいです。プロとして恥ずかしいプレーなのでしっかり練習します」と猛省した。川相ディフェンスチーフコーチは「投手のリズムを崩してしまって申し訳ない」と課題として受け止めた。

先発のウィットリーは４回に小園への四球の後にファビアンに２ランを被弾。５回は２死から投手・森下への四球の後に大盛に２ランを浴びた。特に２本目の失点は防げた。「日本の野球をこれからもっと勉強していってほしいというだけですかね」と阿部監督。中盤以降も悪い流れは変わらず６回は振り逃げ、遊撃・泉口の失策、犠飛とノーヒットで１点を追加された。

今季１０試合目で初の屋外球場ナイター。風速８メートルの強風が吹き、気温１２度前後と冷え込んだ。ただ、プロ野球選手がそれを言い訳にはできない。３点を追う８回は先頭のキャベッジが左翼線に安打を放ったが、二塁で痛恨のタッチアウト。点差、状況を考えれば無理をする場面ではなかった。

昨年２勝１０敗と苦しんだマツダで今季初戦は敗戦。選手たちに過剰な苦手意識はなく不思議と勝率が悪いが、「鬼門」が理由ではなく、走、攻、守でこれだけ「タラレバ」のミスが続出すれば、どの球場で試合をしても勝利の女神は振り向いてくれないだろう。

７回の４連打２得点など好材料もあった。「そういうチャンスをいかにものにできるかなので。もうひとひねりして、やってもらえればいいかなと思います」と阿部監督は最後までミスを責めなかった。負けに不思議の負けなし。大事なのは次の試合だ。取り返すチャンスはすぐ次の日にやって来る。（片岡 優帆）