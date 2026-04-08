◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）

阪神・才木浩人投手（２７）が、２６年の甲子園開幕戦で奪三振マシンと化した。０１年５月２４日の阪神戦で野口茂樹（中日）が達成して以来、２５年ぶり９人目。セ・リーグタイ記録の１試合１６奪三振だ。「何も知らなかった。三振は取れているなと思っていたけど。タイと言われたら超えたかった（笑）」。無心で量産し、試合後に少し色気をみせた右腕。自身開幕２連勝だ。

３回まで完全投球。４回１死一塁では一塁・大山の二塁悪送球によって一、三塁と傷口が広がった。チームとしても開幕から１０試合連続無失策のプロ野球タイ記録を逃した直後、オスナに先制の中前打。味方のミスをカバーできず「すごい悔しい」と唇をかんだが、決して崩れなかった。８回を３失点。無四球と課題の制球も安定していた。

２５年は１２勝で２年連続の２ケタ勝利をクリアし、防御率１・５５で初のタイトルを獲得。さらなる圧倒的な投球を目指す過程で、最も時間をかけたのがフォークの改良だった。直球の軌道から外れた上に、打者の手前で落ちていたのが昨年。握りを変えるなど試行錯誤を重ね、直球の軌道のまま打者の手元で落ちるようになった。フォークの平均球速も昨年より７〜８キロ遅く、１３０キロ台前半。落ち球に「奥行き」を出すことで「きょうは結構はまっていた」と相手を幻惑した。

この日の始球式を務めた歌手・あいみょんにも勝利を届けられた。同じ兵庫出身で、熱烈な阪神ファン。「知名度が段違い（笑）。そういう方に（活躍がうれしいと）おっしゃっていただけるのはありがたい」と感謝した。才木と同様、奪三振記録を知らなかった藤川監督は「申し訳ない。９回投げても良かった」と謝罪。その上で「記録よりも、未来に向けてどんどん良くなる方が重要」とエース格の進化を見込んだ。首位のヤクルトに０・５差。奪首の日は近い。（中野 雄太）

※才木（神）が８回を投げ、毎回１６奪三振。セ・リーグでは０１年５月２４日阪神戦の野口茂樹（中）以来９人目となるゲーム最多１６奪三振となった。阪神では６８年８月８日中日戦の江夏豊以来２人目。両リーグでは９５年４月２１日ロッテ戦の野田浩司（オ）、２２年４月１０日オリックス戦の佐々木朗希（ロ）の１９が最多。