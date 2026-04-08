◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

広島・森下が粘りの投球で連勝を引き寄せた。「何が何でもゼロで」と先制点を許さず、３四球で招いた４回２死満塁のピンチでは佐々木を三邪飛に仕留めた。７回途中を１０１球、２失点で今季初勝利。新井監督も「気迫が伝わってきた。素晴らしい粘り」と右腕をたたえた。

３月３１日のヤクルト戦（神宮）では、この日と同じ４回に乱れた。甘く入った初球の直球をたたかれ、投手の小川に中前適時打。４回３失点で負け投手になっていた。両リーグ最多の１４敗（６勝）と苦しんだ２５年を経て、今季は「火曜日の男」としてスタート。チームの勝利を最優先とする男にとって、失敗を繰り返すことはできなかった。「もう点を取られちゃいけない」と強い責任感で踏ん張ったエース格。打線も中盤までの５得点で援護した。

チームは３位浮上。マツダでの巨人戦は昨季から５連勝だ。「我慢して投げることができた。これを継続しながら、チームが勝てるように」。投打がかみ合う快勝で貯金１。カープが勢いに乗りそうだ。（直川 響）