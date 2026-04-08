男子プロゴルフツアー国内開幕戦、東建ホームメイトカップは９日から４日間、三重・東建多度ＣＣ名古屋（７０９０ヤード、パー７１）で行われる。２０１８、１９年の賞金王でツアー通算１０勝の今平周吾（３３）＝ロピア＝は７日、プロアマ戦などコース内で調整。前週、千葉で開催されたアジアツアーで７位と好発進したショットメーカーが、今季からポイント制となる年間ランキングの初代王者を目指す。

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上々の手応えをつかみ、今平が２０２６年国内ツアー初戦に臨む。前週のアジアツアー「インターナショナルシリーズ・ジャパン」で７位。首位で迎えた最終日に伸ばし切れなかったものの「開幕戦の前に国内でもう１試合あって、流れでいける。その日によって何かが良ければスコアが出る。自分の中で調子が良ければ、自然にいいパットが出るんじゃないかな」と調整面と状態に不安はない。

昨季は年間を通して安定した戦いを見せ、賞金ランキング１６位。ただ、１７年関西オープンでの初優勝で始まった連続優勝は７季で止まった。巻き返しへ「一番（の目標）は優勝。あとは安定して上位に入れれば」と静かな口調の中に熱い思いをにじませる。

オフは「苦手だなと思う部分を。１００ヤード以内とティーショットとか」とアプローチの精度アップ、ロングホールでのバーディー増産に向けて時間を割いた。シーズン中に最大約７キロ減った体重も爆発力が影を潜めた原因と考え「食事をちょっと増やしたり、下半身の強化、３食しっかり食べること。試合途中でもプロテインを飲んだり、おにぎり食べたり」と対策。現在は６７〜６８キロのベスト体重に戻っている。

クラブ契約をしているヤマハが２月、ゴルフ用品事業からの撤退を発表した。今年いっぱいはサポートを受けられるが、１７年から愛用して１０年目。「来年から違うクラブになるので、最後（の年）に優勝したいという思いも強い。セッティングは基本的に変えず、そのまま」と力を込める。

昨年８月末に第１子となる長女・紗奈ちゃんが誕生。クールな男もパパとなり「頑張らなきゃっていう気持ちはだんだん出てきています。いいところを見せたい」。今季から獲得賞金額で決まっていたランキングがポイント制に変更となる。「狙ってはいますけど、コツコツやっていきたい」。２３年にＶと好相性の舞台。“初代王者”へと初日から突っ走る。（吉村 達）

◆ポイント制へ移行 国内男子ツアーを主管する日本ゴルフツアー機構は、今季から従来の賞金に代わり、ポイント制を導入し、シーズンを通じて「年間王者」の座を争う。通常大会の優勝は５００ポイント、国内メジャー大会は１・２５倍の６２５ポイント、海外メジャーは１・５倍の７５０ポイントなどと試合の規模に応じて変動する。米男女ツアーでは早くからポイント制を導入。国内女子ツアーは２２年に移行した。一部の試合で高額賞金を稼いだ選手が一気にジャンプアップする“不公平感”解消の意味合いもある。国内男子下部ツアーは、昨季からポイント制が導入された。

◆今平 周吾（いまひら・しゅうご）１９９２年１０月２日、埼玉・入間市生まれ。３３歳。９歳でゴルフを始め、埼玉栄高１年時の２００８年日本ジュニアでは松山英樹との最終日最終組対決を制して優勝。高校を中退し米国のＩＭＧアカデミーで２年間の武者修行。１１年１２月にプロ転向。１７年関西オープンでツアー初優勝。１８年１勝、１９年２勝で２年連続賞金王。２４年日本オープンでメジャー初Ｖ。通算１０勝。昨季の賞金ランキングは１６位。１６５センチ、６７キロ。家族は妻と１女。