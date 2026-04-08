新日本プロレスを２０２４年１月末で退団し、米国で活動しているオカダ・カズチカの妻で声優の三森すずこが、米国の桜を楽しむ様子をアップした。

７日に自身のインスタグラムを更新し「桜、マグノリア、チューリップ…街のあちこちから春の彩り」と様子を伝える。「意外と桜があちらこちらに咲いていることにびっくりです。そして、花粉症もしっかりあります。辛い！何の花粉に反応しているのでしょう…」と、移住先のアメリカで花粉症に苦しんでいると明かした。

「まだ寒い日もあって、ダウンジャケット着てる日もあるけど、春が来てます。渡り鳥のカナダグース達も帰って来てたし、春確定です」と新しい季節にルンルン。桜をバックに撮影してニッコリ。フォロワーからは「お花もみもりんも景色も素敵です」「素敵なお写真ありがとうございます！日本でのお写真かと思うくらいの桜ですね」「アメリカでもあちこちで桜見られるんですね」の声が寄せられた。

三森は２０１９年４月にオカダと結婚し、２２年８月に第１子の男児が誕生。２４年に米国へ移住。２４年１１月に第２子男児を出産したことを報告した。