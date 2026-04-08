76歳・矢沢永吉、今年は全9回のツアー開催 武道館公演で日本人男性ソロアーティスト最多記録へ
今年、デビュー51年目を迎える矢沢永吉（76）が8日、今年のツアー日程を発表した。神戸、大阪、東京で全9回の公演を開催する。このうち、日本武道館では6日間連続で公演を行い、日本人男性ソロアーティスト最多となる。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
ツアー名は『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going 〜ロックの軌跡〜』。11月25日に神戸ワールド記念ホール、11月28、29日に大阪城ホール、12月3日から日本武道館で6回公演する。
今回のツアーで2021年以来、6年連続の全国ツアー開催となる。日本武道館での6日間公演は日本人男性ソロアーティストとしては最多公演回数。武道館最多動員と並ぶ1万5000人の動員を予定しており、6回で9万人になる。
矢沢のライブでは初となる360°LEDスクリーンを天井（上方）に設置。今回は会場四方に客席を設け、360度どこからも映像を楽しめる。
『Just keep going 〜ロックの軌跡〜』のチケットはFC先行が8日正午から、一般発売のスケジュールは近日発表される。
発表によると、武道館1回の公演での最多動員は、SIAM SHADE（2002年）、福山雅治（09年）の1万5000人。日本武道館連続公演は1990年1月29日〜2月19日のHOUND DOGの15日間が最多。ソロアーティストは昨年、エリック･クラプトンの8回が最多となる。松任谷由実、松田聖子は6日間開催しており、矢沢の6日間は日本人男性ソロアーティスト最多となる。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
ツアー名は『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going 〜ロックの軌跡〜』。11月25日に神戸ワールド記念ホール、11月28、29日に大阪城ホール、12月3日から日本武道館で6回公演する。
矢沢のライブでは初となる360°LEDスクリーンを天井（上方）に設置。今回は会場四方に客席を設け、360度どこからも映像を楽しめる。
『Just keep going 〜ロックの軌跡〜』のチケットはFC先行が8日正午から、一般発売のスケジュールは近日発表される。
発表によると、武道館1回の公演での最多動員は、SIAM SHADE（2002年）、福山雅治（09年）の1万5000人。日本武道館連続公演は1990年1月29日〜2月19日のHOUND DOGの15日間が最多。ソロアーティストは昨年、エリック･クラプトンの8回が最多となる。松任谷由実、松田聖子は6日間開催しており、矢沢の6日間は日本人男性ソロアーティスト最多となる。