EXILE／FANTASTICS佐藤大樹（31）と本郷奏多（35）がこのほど、都内で東海テレビ・フジ系ドラマ「時光代理人」（11日開始、土曜午後11時40分）取材会に出席した。

同作は、写真の撮影者に憑依（ひょうい）しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と、写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本郷）が、依頼者の喪失や後悔と向き合う新感覚のヒューマンドラマ。

2人はダブル主演にして初共演となる。佐藤が「本郷さんはこっちが質問したことに対して、1を聞いたら10くらい返してくれる」と信頼を見せると、本郷も「大樹くんは現場のスタッフさんの名前を全員覚えていて、人に愛されるってこういうことなんだろうなと勉強になりました」と感心した様子を見せた。

カメラ、写真がテーマの1つとなる作品。日大芸術学部写真学科出身だという本郷は「4年間専攻して写真を学んでいたので、（現場で）フィルムカメラの使い方をドヤ顔で教えたかったけど、もうすっかり忘れちゃいました」と笑った。 本郷が「オフショットをいつでも撮ってね、というカメラが現場に置いてあるんですけど、大樹くんの方が僕の5倍くらいは撮っているんじゃないかな」と話を向けると「人を撮るのが好きかもしれないです」と佐藤は笑顔。現場の空気感の良さを感じさせた。