お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（52）が7日に放送されたTBS「バナナサンド」（後7・00）に出演。家族が自分の言動で唯一爆笑してくれるという、少し切ない瞬間を明かした。

今回は2時間スペシャルで放送され、番組恒例「勝った人だけがごちそう！サイコログルメバトル」が行われた。ゲスト出演した女優の永作博美は、勝負に敗れて残念ながらご褒美グルメの権利を得ることができなかった。

バナナマンの設楽統、サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしの3人が食事を堪能する中、永作はMC4人に相談したいことがあるとして「子供たちを笑わせるには、どうしたらいいですか?」と、思春期の子供を持つ母親としての等身大の悩みを打ち明けた。

これに対し、設楽は「家族を笑わせるのって、実はすごくハードルが高いんだよね」と回答。また「うちの家族、俺のミスでしか笑わない」と明かすと、永作も「わかります!」と深く共感した。

「どんなミス?」と聞かれた設楽は「網戸が閉まってるのがわからないで出ようとした。その時、死ぬほど二人が笑ってた。ひっくり返るくらい」と告白してスタジオも笑わせた。