米男子ゴルフのメジャー初戦マスターズは9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は6日、東北福祉大の先輩・松山英樹（34＝LEXUS）とともにアウト9ホールをラウンドして調整。21年大会覇者からオーガスタ攻略法を吸収した。

偉大な先輩・松山との初ラウンド。片岡は緊張気味だったが、ホールを重ねるごとに会話も笑顔も増えた。助言を求めることは控え、松山の技に目を凝らし、同じような位置からアプローチを繰り返した。「アイアンの入れ方、球の質が違う。こういうところからこういう練習をするんだ、こんな時間配分をするんだと間近で見て学んだ」と濃密な9ホールを振り返った。

昨年の日本オープンを制し、マスターズ切符を獲得。大舞台に備え、高速グリーンでも止まる高弾道を打つためスイングも見直した。直前にロサンゼルスで約10日間合宿し、乗り込んできた。

ここまで27ホールを回ったが、難易度は予想以上。「グリーンの傾斜と距離の長さが凄い。気をつけるポイントがありすぎて正直時間が足りない」。昨季日本ツアー平均パット数1位の名手も「この傾斜なので1パットは厳しい」と手を焼いている。「一日イーブンパーを目指す。決勝ラウンドに進めるように頑張って、残り2日でどれだけ上位に行けるか」と力を込めた。

《松山2度目Vへ疲れなし》13年連続15回目出場の松山はこの日からオーガスタでの練習を開始した。前日までテキサス州で開催されたテキサス・オープンに出場。最終日は計24ホールを回る過酷な戦いになったが、疲れも見せず片岡と9ホールを回り、ホールアウト後もショット、アプローチ、パットの感触を確認した。練習ラウンドではピンに絡むショットを放つなど状態は悪くない。21年大会以来5年ぶり2度目のマスターズ制覇に向けて調整を続ける