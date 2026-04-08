◇東都大学野球第1週第1日 青学大10−2亜大（2026年4月7日 神宮）

神宮で開幕し、1回戦3試合が行われた。リーグ史上初の7連覇を狙う青学大は10―2で亜大を下した。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（4年）が8回5安打2失点の力投で、視察した日米15球団にアピールした。中大は国学院大に打ち勝ち、東洋大は1部に昇格した立正大に競り勝った。

大学No・1投手が「戦国東都」の歴史に挑戦する。試合前、三塁側ベンチ前でキャッチボールする鈴木の視界にネット裏のスカウトたちの姿が入った。その数、NPB12球団にメジャー3球団を加えた15球団。「凄いいるなぁ…」と重圧を感じつつ、マウンドに上がれば「持ち味を出すだけ」と勝負に徹した。

ドラフト1位で中日入りした中西の次期エースとして先発し、8回を125球で5安打2失点。雨が降る悪条件の下、力感のないフォームから初回にこの日最速151キロを計測した。中盤以降は球威を抑えて変化球を増やし、亜大・正村公弘監督が「遊ばれていたかな、と。大人の投球をされた」と語るほどの圧巻ぶり。リーグ通算9勝目で白星発進し「1戦目を勝ち切るっていうところが本当に大事」と頼もしかった。

プロの投手の平均が2200〜2300とされる直球の1分間の回転数が、ネット裏の計測では2500〜2600をマーク。低めにスプリットと落差の大きなフォークを投げ分けるなど、完成度はプロ級だ。中日・永野吉成チーフスカウトは「一級品です。（ドラフトの）目玉だと思います」と評価した。

1931年に始まった東都大学野球初のリーグ7連覇に向け「とにかく勝てる投手に。体現できるように頑張りたい」。東都に歴史を刻めば、青学大からの4年連続ドラフト1位指名にも近づく。（柳内 遼平）

◇鈴木 泰成（すずき・たいせい）2004年（平16）5月28日生まれ、茨城県出身の21歳。小1から野球を始め、東海大菅生（東京）で2年春の選抜出場。青学大で1年春にリーグ戦デビューし、3年時に大学日本代表入り。リーグ戦通算32試合9勝4敗、防御率1.94。1メートル87、91キロ。右投げ右打ち。

≪4番捕手の渡部 納得1安打≫今秋ドラフト候補に挙がる渡部は「4番・捕手」で出場し、1安打。初回と9回には四球を選び「ボール球で誘ってくるところを我慢できたのは良かった」と納得の表情だった。主将としてチームをまとめ「連覇は過去のこと。このチームで優勝することだけ考えている」と引き締めた。打線は6番・中山が満塁本塁打などで7打点を稼ぎ、12安打で10得点を奪った。