NY株式7日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　46289.44（-380.44　-0.82%）
ナスダック　　　21787.39（-208.95　-0.95%）
CME日経平均先物　53305（大証終比：-275　-0.52%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10348.79（-87.50　-0.84%）
独DAX　 22921.59（-246.49　-1.06%）
仏CAC40　 7908.74（-53.65　-0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.825（-0.023）
10年債　 　4.331（0.000）
30年債　 　4.909（+0.023）
期待インフレ率　 　2.381（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.084（+0.092）
英　国　　4.904（+0.071）
カナダ　　3.511（+0.045）
豪　州　　4.984（-0.054）
日　本　　2.403（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.20（+2.79　+2.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.60（+2.90　+0.06%）

ビットコイン（ドル）
68436.94（-1396.38　-2.00%）
（円建・参考値）
1093万8960円（-223197　-2.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ