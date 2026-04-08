ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 46289.44（-380.44 -0.82%）
ナスダック 21787.39（-208.95 -0.95%）
CME日経平均先物 53305（大証終比：-275 -0.52%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.825（-0.023）
10年債 4.331（0.000）
30年債 4.909（+0.023）
期待インフレ率 2.381（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.511（+0.045）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.20（+2.79 +2.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.60（+2.90 +0.06%）
ビットコイン（ドル）
68436.94（-1396.38 -2.00%）
（円建・参考値）
1093万8960円（-223197 -2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46289.44（-380.44 -0.82%）
ナスダック 21787.39（-208.95 -0.95%）
CME日経平均先物 53305（大証終比：-275 -0.52%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.825（-0.023）
10年債 4.331（0.000）
30年債 4.909（+0.023）
期待インフレ率 2.381（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.511（+0.045）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.20（+2.79 +2.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4687.60（+2.90 +0.06%）
ビットコイン（ドル）
68436.94（-1396.38 -2.00%）
（円建・参考値）
1093万8960円（-223197 -2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ