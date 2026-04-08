ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は7日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優9、10Rとは違って11Rは追い風が弱まった。これも松井には“追い風”。全くスキを与えず、シリーズ1番時計タイのオマケつきで快勝した。ファイナルは1号艇はかつて何度も経験している。最後も慌てず騒がず堂々の押し切りだ。勝てば2009年3月31日の52周年記念以来、5回目の太閤賞制覇となる。

クラシックVから勢いが止まらない峰が相手。こちらも機力は申し分ない。変幻自在のハンドルで逆転を狙う。定松のスピード攻撃は常に警戒が必要。準優で会心の捲りを決めた井上忠も気合は入っている。地元でG1初Vも夢ではない。吉田裕、関はセンター勢が攻める展開を突きたい。

＜1＞松井繁 出足がつくように、自分を信じてペラ調整して出足は良くなった。行き足から伸びも落ちていないし、今節の中では一番。

＜2＞峰竜太 足はトップ級です。伸びはいい人がいるのかもしれないけど、レースにいくと同じぐらい。総合力が高い感じです。

＜3＞井上忠政 行き足が凄く良かった。準優のイン（中田竜太）を叩けているんで。まあ住之江で結果は出て良かった。あと1つですね。

＜4＞定松勇樹 バランスが取れて良かったし、乗り心地もバッチリ合わせられました。優勝戦に入っても中堅上位から上位はある。

＜5＞吉田裕平 追い風の中でもしっかり差せたし、いい調整ができた。初日、2日目のいい感じに戻っていたし、中堅上位はある。

＜6＞関浩哉 グリップ感が良かった。ターンの感じがいいので、外を安心して回れます。それにターン出口からも進んでいました。