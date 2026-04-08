お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（52）と日村勇紀（53）が7日に放送されたTBS「バナナサンド」（後7・00）に出演。ラジオ番組での「一人しゃべりの天才」だと称賛する人物を明かした。

今回は2時間スペシャルで、番組恒例の「ハモリ我慢ゲーム」を放送。ゲスト出演した俳優の山田裕貴が、自身のラジオ番組での悩みを相談。「基本一人しゃべり。日常を過ごしているとフリートークのネタを見つけるのが難しくて。一人しゃべりをおもしろくする仕方みたいな。皆さんラジオをやっているので、どうやって探しているのかなって」と、経験豊富なMCのバナナマンとサンドウィッチマンの4人に助言を求めた。

この悩みにサンドウィッチマンの富澤たけしが「笑ってる人って、見ていると笑っちゃうから、しゃべりながら“はっはっはっ”って」と誘い笑いの技術を伝授した。

これを受けて、設楽が「キャイ〜ンの天野（ひろゆき）さんって、後半何でもないことを笑いながらバーッて言うと、こっちが誘い笑いされて…」と明かした。すると、日村は「あの人、天才だからね」と深く納得。設楽は天野の話術を再現して見せ、「あの人、天才だからね。凄いんだよね」と大絶賛した。