timelesz佐藤勝利「サトウのごはん」新CMでごはんを美味しく頬張る「僕、“サトウ“なので」念願の出演に喜び
【モデルプレス＝2026/04/08】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が「サトウのごはん」シリーズの新商品「新定番」のCM「サトウの新定番ばんばん新登場」篇に出演。4月8日から全国で放映され、YouTubeではCM本編のほかメイキング映像も公開された。
【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。サトウのごはんを発売以来、「家庭のごはんに負けないおいしさ」の実現に向き合い続けてきた結果、この「新定番」が誕生した。本CMでは、多数展開しているサトウのごはんシリーズの中で、パックごはんの商品名そのものでもある「新定番」をテーマに、佐藤がごはんを美味しそうに“ばんばん”ほおばるシーンと、「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ◆」（※「◆」は正式には「音符マーク」）というつい口ずさみたくなるCMソングで食卓に新しい定番を届ける。
今回の新商品は「サトウのごはん」シリーズのラインアップ追加ではなく、商品名にもある通り“新しい定番”を提案する商品として開発された。ブランドの安心感を保ちながらも、これまでとは違う新しさやフレッシュな印象を感じさせる存在として佐藤が起用された。これまでのサトウのごはんとは異なった世界観を出しつつ、撮影現場でもごはんを美味しそうにほおばる佐藤のハツラツとしたごはんの食べっぷりが全面に押し出されている。「新定番」がいつでも食卓にあるような身近さと存在感を感じるCMとなった。（modelpress編集部）
― Q1.サトウのごはん「新定番」の新CMが決まったと聞いたときのお気持ちを教えてください。
僕、“サトウ“なので、いつかサトウ食品さんとご一緒させて頂けたらなとずっと思っていたので、念願叶ったなと。今までの夢が叶いました。
― Q2.CMの見どころや、こだわりポイントを教えてください。
僕がたくさん出てくるシーンもあるので、サトウのごはんを食べた後のいろんな表情を見てもらえたらいいなと思います。また、「新定番」ということで、「ばんばんばん新定番」というフレーズが出てくるCMの楽曲は、僕も控室で口ずさんじゃうくらい耳に残る曲なので、この曲もヒットしてほしいなと思います。
― Q3.改めて感じた“サトウのごはん”の魅力を教えてください。
実際に見て驚いたのですが、大きい釜で炊いているのかと思ったら、このサイズ（サトウのごはん1パック）の釜で炊いていて、あれが美味しさの秘訣なんだなと思いました。いつか新潟県の工場見学に行きたいなと思ったくらいです！でも、何よりもお米を炊くのが大変なのはよくわかるので、パッと炊き立てのような美味しいご飯が食べられるのはすごいです！
― Q4.4月からチャレンジしたいことはありますか？また、4月の新生活からチャレンジしようとしている方へエールをお願いします。
体づくりはしていて、食事をした後にすぐ軽く体を動かすと血糖値が上がりにくいと教わったので、それも意識しながら健康な体づくりをしたいです。去年はなかなかできなかったので、今年はサトウのごはんを食べてより良い体にしていきたいなと思っていますね。元々走ったりはしていたので、ランニングとかもできたらいいなというのは頭の片隅にあります（笑）。
【新しいことにチャレンジしようとしている方へのエール】本当に食べることが大事だと思うので、まずはしっかりご飯を食べて、新しいことに挑戦することって難しいことで、壁にぶつかる事とかしんどいこともあると思うんですけど、いっぱい食べて元気であれば何とでもなると思うので、やっぱり体力つけながら、幸せになりながら大変なことも挑戦していくことが大事。食べましょう！いっぱい（笑）！！
― Q5.最後にCMをご覧になる皆さんに一言お願いします。
僕、佐藤勝利と一緒にサトウのごはんをいっぱい食べてほしいなと思います。そして僕もチームサトウとしてサトウのごはんを広めていきますので、CMもたくさん見てほしいなと思います！
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【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
◆佐藤勝利、ハツラツとした食べっぷり披露
「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。サトウのごはんを発売以来、「家庭のごはんに負けないおいしさ」の実現に向き合い続けてきた結果、この「新定番」が誕生した。本CMでは、多数展開しているサトウのごはんシリーズの中で、パックごはんの商品名そのものでもある「新定番」をテーマに、佐藤がごはんを美味しそうに“ばんばん”ほおばるシーンと、「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ◆」（※「◆」は正式には「音符マーク」）というつい口ずさみたくなるCMソングで食卓に新しい定番を届ける。
◆佐藤勝利インタビュー（※一部抜粋）
― Q1.サトウのごはん「新定番」の新CMが決まったと聞いたときのお気持ちを教えてください。
僕、“サトウ“なので、いつかサトウ食品さんとご一緒させて頂けたらなとずっと思っていたので、念願叶ったなと。今までの夢が叶いました。
― Q2.CMの見どころや、こだわりポイントを教えてください。
僕がたくさん出てくるシーンもあるので、サトウのごはんを食べた後のいろんな表情を見てもらえたらいいなと思います。また、「新定番」ということで、「ばんばんばん新定番」というフレーズが出てくるCMの楽曲は、僕も控室で口ずさんじゃうくらい耳に残る曲なので、この曲もヒットしてほしいなと思います。
― Q3.改めて感じた“サトウのごはん”の魅力を教えてください。
実際に見て驚いたのですが、大きい釜で炊いているのかと思ったら、このサイズ（サトウのごはん1パック）の釜で炊いていて、あれが美味しさの秘訣なんだなと思いました。いつか新潟県の工場見学に行きたいなと思ったくらいです！でも、何よりもお米を炊くのが大変なのはよくわかるので、パッと炊き立てのような美味しいご飯が食べられるのはすごいです！
― Q4.4月からチャレンジしたいことはありますか？また、4月の新生活からチャレンジしようとしている方へエールをお願いします。
体づくりはしていて、食事をした後にすぐ軽く体を動かすと血糖値が上がりにくいと教わったので、それも意識しながら健康な体づくりをしたいです。去年はなかなかできなかったので、今年はサトウのごはんを食べてより良い体にしていきたいなと思っていますね。元々走ったりはしていたので、ランニングとかもできたらいいなというのは頭の片隅にあります（笑）。
【新しいことにチャレンジしようとしている方へのエール】本当に食べることが大事だと思うので、まずはしっかりご飯を食べて、新しいことに挑戦することって難しいことで、壁にぶつかる事とかしんどいこともあると思うんですけど、いっぱい食べて元気であれば何とでもなると思うので、やっぱり体力つけながら、幸せになりながら大変なことも挑戦していくことが大事。食べましょう！いっぱい（笑）！！
― Q5.最後にCMをご覧になる皆さんに一言お願いします。
僕、佐藤勝利と一緒にサトウのごはんをいっぱい食べてほしいなと思います。そして僕もチームサトウとしてサトウのごはんを広めていきますので、CMもたくさん見てほしいなと思います！
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