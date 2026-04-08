Official髭男dism、「エルダーフラワー」初登場 JO1＆NiziUも、「週間ストリーミングランキング」【オリコンランキング】
Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が、最新の4月13日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で29位に初登場した。
【動画】Official髭男dism「エルダーフラワー」MV
本作は、俳優・綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開予定）の主題歌に起用されている。
このほか46位には、4月8日、9日の東京ドーム公演のために書き下ろしたJO1の新曲「EIEN」が初登場。また48位には、最新の4月13日付「週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得したNiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』のタイトル曲「Too Bad」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】Official髭男dism「エルダーフラワー」MV
本作は、俳優・綾瀬はるかが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開予定）の主題歌に起用されている。
このほか46位には、4月8日、9日の東京ドーム公演のために書き下ろしたJO1の新曲「EIEN」が初登場。また48位には、最新の4月13日付「週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得したNiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』のタイトル曲「Too Bad」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞