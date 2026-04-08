back number、「高嶺の花子さん」が自身2作目の累積再生数7億回突破【オリコンランキング】
back number「高嶺の花子さん」が、4月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「水平線」に続く自身通算2作目の累積再生数7億回突破作品となった。
【動画】back number「高嶺の花子さん」MV
週間再生数291万8530回を記録。累積再生数は7億223万1879回。本作は、2013年6月にCDシングルとしてリリース。音楽プロデューサー・蔦谷好位置と初めてタッグを組んだ楽曲となっている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】back number「高嶺の花子さん」MV
週間再生数291万8530回を記録。累積再生数は7億223万1879回。本作は、2013年6月にCDシングルとしてリリース。音楽プロデューサー・蔦谷好位置と初めてタッグを組んだ楽曲となっている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞