timelesz佐藤勝利、血糖値意識して体づくり継続 念願の“サトウ”のCM出演
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が出演するサトウのごはんの新CM「サトウの新定番ばんばん新登場」篇が、8日から放映開始する。これに伴い、CMメイキング時のインタビューが公開された。
【動画】おいしそうにご飯をほおばる佐藤勝利
同CMのテーマは「新定番」。「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ♪」というつい口ずさみたくなるCMソングが流れる中、佐藤がごはんをおいしそうに“ばんばん”ほおばる。
■佐藤勝利 CMメイキング
――サトウのごはん「新定番」の新CMが決まったと聞いたときのお気持ちを教えてください。
僕、“サトウ“なので、いつかサトウ食品さんとご一緒させていただけたらなとずっと思っていたので、念願叶ったなと。今までの夢が叶いました。
――CMの見どころや、こだわりポイントを教えてください。
僕がたくさん出てくるシーンもあるので、サトウのごはんを食べた後のいろんな表情を見てもらえたらいいなと思います。また、「新定番」ということで、「ばんばんばん新定番」というフレーズが出てくるCMの楽曲は、僕も控室で口ずさんじゃうくらい耳に残る曲なので、この曲もヒットしてほしいなと思います（笑）。
――改めて感じた“サトウのごはん”の魅力を教えてください。
実際に見て驚いたのですが、大きい釜で炊いているのかと思ったら、このサイズ（サトウのごはん1パック）の釜で炊いていて、あれがおいしさの秘訣なんだなと思いました。
いつか新潟県の工場見学に行きたいなと思ったくらいです！でも、何よりもお米を炊くのが大変なのはよくわかるので、パッと炊き立てのようなおいしいご飯が食べられるのはすごいです！
――4月からチャレンジしたいことはありますか？また、4月の新生活からチャレンジしようとしている方へエールをお願いします。
体づくりはしていて、食事をした後にすぐ軽く体を動かすと血糖値が上がりにくいと教わったので、それも意識しながら健康な体づくりをしたいです。去年はなかなかできなかったので、今年はサトウのごはんを食べてより良い体にしていきたいなと思っていますね。元々走ったりはしていたので、ランニングとかもできたらいいなというのは頭の片隅にあります（。笑）。
【新しいことにチャレンジしようとしている方へのエール】
本当に食べることが大事だと思うので、まずはしっかりご飯を食べて、新しいこと挑戦することって難しいことで、壁にぶつかる事とかしんどいこともあると思うんですけど、いっぱい食べて元気であれば何とでもなると思うので、やっぱり体力つけながら、幸せになりながら大変なことも挑戦していくことが大事。食べましょう！いっぱい!!（笑）
――最後にCMをご覧になる皆さんに一言お願いします。
僕、佐藤勝利と一緒にサトウのごはんをいっぱい食べてほしいなと思います。そして僕もチームサトウとしてサトウのごはんを広めていきますので、CMもたくさん見てほしいなと思います！
【動画】おいしそうにご飯をほおばる佐藤勝利
同CMのテーマは「新定番」。「ばん、ばん、ばん、しんていばんっ♪」というつい口ずさみたくなるCMソングが流れる中、佐藤がごはんをおいしそうに“ばんばん”ほおばる。
■佐藤勝利 CMメイキング
僕、“サトウ“なので、いつかサトウ食品さんとご一緒させていただけたらなとずっと思っていたので、念願叶ったなと。今までの夢が叶いました。
――CMの見どころや、こだわりポイントを教えてください。
僕がたくさん出てくるシーンもあるので、サトウのごはんを食べた後のいろんな表情を見てもらえたらいいなと思います。また、「新定番」ということで、「ばんばんばん新定番」というフレーズが出てくるCMの楽曲は、僕も控室で口ずさんじゃうくらい耳に残る曲なので、この曲もヒットしてほしいなと思います（笑）。
――改めて感じた“サトウのごはん”の魅力を教えてください。
実際に見て驚いたのですが、大きい釜で炊いているのかと思ったら、このサイズ（サトウのごはん1パック）の釜で炊いていて、あれがおいしさの秘訣なんだなと思いました。
いつか新潟県の工場見学に行きたいなと思ったくらいです！でも、何よりもお米を炊くのが大変なのはよくわかるので、パッと炊き立てのようなおいしいご飯が食べられるのはすごいです！
――4月からチャレンジしたいことはありますか？また、4月の新生活からチャレンジしようとしている方へエールをお願いします。
体づくりはしていて、食事をした後にすぐ軽く体を動かすと血糖値が上がりにくいと教わったので、それも意識しながら健康な体づくりをしたいです。去年はなかなかできなかったので、今年はサトウのごはんを食べてより良い体にしていきたいなと思っていますね。元々走ったりはしていたので、ランニングとかもできたらいいなというのは頭の片隅にあります（。笑）。
【新しいことにチャレンジしようとしている方へのエール】
本当に食べることが大事だと思うので、まずはしっかりご飯を食べて、新しいこと挑戦することって難しいことで、壁にぶつかる事とかしんどいこともあると思うんですけど、いっぱい食べて元気であれば何とでもなると思うので、やっぱり体力つけながら、幸せになりながら大変なことも挑戦していくことが大事。食べましょう！いっぱい!!（笑）
――最後にCMをご覧になる皆さんに一言お願いします。
僕、佐藤勝利と一緒にサトウのごはんをいっぱい食べてほしいなと思います。そして僕もチームサトウとしてサトウのごはんを広めていきますので、CMもたくさん見てほしいなと思います！