J2新潟は7日、新潟・聖籠町のアルビレッジで12日に敵地で行われる高知戦へ向けて練習を再開した。特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は早くも前半の9試合が終了し、8月開幕のリーグ戦を見据えて残り9試合では息の合った連係の構築が不可欠。攻撃の中心を担うFW小野裕二（33）は、チーム力の向上に貢献することを誓った。

オフ明けは軽めのメニューが多いが、この日はゴール前の攻防をテーマに約2時間、しっかりと汗を流した。息が上がる選手も多い中、33歳は最後まで質の高いプレーを披露。練習を終えた小野は強い責任感を口にした。

「強度のある練習をスタッフが提供してくれる。ものにできるかは自分たち次第。得点ができていないので、もっと全体として（質を）上げていきたい」

昇降格のない特別大会は前半の9試合を終え6勝（PK勝ち3）3敗（PK負け1）で西A組4位。昨季はJ1で4勝12分け22敗と大きく負け越したことから、今季はまず勝利への執念と粘り強い守備を徹底してきた。小野は「前節はPKだったけど、久しぶりにホームで喜ぶことができた」と前進を実感しつつも「サッカーのところはまだまだ」と正直に言う。

高いレベルを求めるのも先を見据えてのことだ。「次のシーズン、アルビレックス新潟として、どこを目指していくかを逆算してやっていかないといけない」と強調。26〜27年シーズンで最短でのJ1再昇格を果たすためには、前半戦で10得点と物足りなかった得点力のアップが急務だ。

チームは現在、味方や相手の状況に応じて適切な立ち位置を取り、ゴールに迫る攻撃の浸透を図っている。個人戦術が重要で、ミーティングで試合映像を見ながら選手、スタッフが意見交換をするなどして考えをすり合わせている。高い戦術眼を持つ小野は「みんなが（周囲の）動きを見ながら動けるようになってきてはいる」と手応えを語り、ゴール前の質の向上につなげようと意気込む。

個人としても過去3年はなかったフル出場が、今季は既に3試合と進化している。「自分がレベルアップすれば、チームもレベルアップする。どんどんチャレンジしたい」。後半戦も積極果敢に戦う。（西巻 賢介）

○…得点力向上を狙う船越優蔵監督は「今は個人を大きくしないといけない」と話し、選手の技術や戦術理解の向上に注力している。「個人戦術がベース」と言う攻撃に関しては、1月のキャンプからベテランでも「まだまだうまくなるし、強くなる」と個人のレベルアップにこだわってきた。粘り強さが出てきた守備をベースにして「いい守備からいい攻撃につなげたい」と残り9試合を見据えた。