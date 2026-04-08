３月にプレデビューしたばかりの５人組ボーイズグループ「ＶＩＢＹ（バイビー）」が８日から、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、ＰＰＩＨ）の高校生の今（健康）と未来（夢）を応援するプロテインブランド「ＡＩＺＵ」のブランドアンバサダーに就任したと発表した。

ＶＩＢＹにとって同件が初のブランドアンバサダー就任。また、８日からはドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとするＰＰＩＨグループ国内店舗（一部店舗を除く）の「ＡＩＺＵ」コーナーで、同日配信開始されるグループ１ｓｔ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｎｇｌｅ「Ｍｉ＊ｌｉｇｈｔ（ミライト）」をＣＭソングに採用したＷＥＢ ＣＭの公開をはじめ、店頭プロモーションが順次実施される。

「カラダに『みなぎる』、気分が『アガる』、青春の記憶に『つながる』３つの合図」というブランドコンセプトとＶＩＢＹのコンセプト「輝く青春の旅路」とどちらも青春に寄り添う思いが込められている。誕生・デビューしたばかりの両者が“青春”を合図に一丸となり、高校生を応援していきたいとの思いから今回の起用に至ったという。高校生の今と未来を応援しつづける「ＡＩＺＵ」と、平均年齢１７・２歳のＶＩＢＹが持つフレッシュな感性やエネルギーとの共鳴に注目だ。

ブランドアンバサダー就任について５人は「今回、僕たちＶＩＢＹが『ＡＩＺＵ』のアンバサダーに就任させていただけることになり、とても嬉（うれ）しいです」と感謝。「僕たちにとって初めてのアンバサダーということもあり、すごく光栄ですし、これからの活動への大きな力になると感じています」と胸を張った。

プレデビューしたばかりの５人だが「『ＡＩＺＵ』は、毎日を頑張っている人の背中を押してくれるような存在だと思っています。僕たちも、音楽やパフォーマンスを通じて、一人でも多くの人たちの背中を押せるような存在になりたいと思っているのでとても共感できるブランドです。この魅力をたくさんの方に届けられるよう、僕たちも全力で発信していきたいです」と力を込めた。

実際に商品を飲んだリーダーのＩＯは「カフェインゼロの『プロテインエナジードリンク』は、とても良いアイデアだと思います！プロテインも一緒に摂れるなら一石二鳥ですし、健康を気にせずゴクゴク飲めるのは本当に助かります！」と高評価。どんな高校生にオススメしたいか問われると、「僕たちがおすすめしたいのは、『部活を頑張る高校生」と『美容や健康に興味がある高校生』です！運動量の多い部活生には、手軽にタンパク質補給ができることは強い味方になりますし、粉末プロテインでしっかり栄養を摂ればパフォーマンス向上にも繋がるはず。また、美容や健康を意識し始める高校生にとっても、美味しくタンパク質を摂れる『ＡＩＺＵ』は、インナーケアの新習慣としてぴったりだと思います」と幅広い高校生に愛されてほしいと声をそろえていた。