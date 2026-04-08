冷凍食品の株式会社ニチレイフーズは、「本格炒め炒飯」の新テレビＣＭを１１日から順次全国で放映する。２０２４年からブランドの顔を務めている女優の今田美桜が引き続き出演する。また新ＣＭ放映に伴い、「今田美桜×『本格炒め炒飯』２５ 周年キャンペーン」を実施する。

０１年に発売を開始し、１０年には累計販売数３億食を突破。１秒に１個以上売れていると言われる人気の冷凍チャーハン。新ＣＭ「２５ 年ずーっと売上Ｎｏ．１」編では、それぞれの時代背景を表す映像とともに、２５ 年もの間「ずーーーっと売上 Ｎｏ．１！」であり続けてきた実績を振り返る。撮影では、０１年の発売当時をイメージした部屋のＣＤラジカセなどやプリントシール機のシール帳など、当時のアイテムがならぶ様子に、今田は「懐かしい〜」とにっこり。ＯＫが出た後にも、パクリともう一口食べるようすも見られた。

発売当時３、４歳だったという今田は「妹が生まれたくらいで、『お姉さんにならなきゃ』みたいな。自分で、お風呂も入ってたんですかね…お風呂のお手伝いとかして、そういうのを母に思い出として話してもらったり。あとは、幼稚園の先生が大好きすぎて、『将来、幼稚園の先生になりたいな』って思い始めたとか、そういう思い出はあります」と振り返った。

また放送開始の４月にちなみ、新生活を始める人に向け、「私は東京に上京してきた時に、本当に、冷凍食品の炒飯だったりとか、おいしいものがたくさんあるので、本当に助けていただいたんです。新生活は、楽しいこともたくさんあれば、思うように進まなかったりする瞬間もいっぱいあると思うので、ぜひ冷凍食品や、ニチレイの炒飯を食べて、『また明日からがんばろう』って思えるような気持ちになってもらいたいなと思います」と実体験を踏まえてＰＲしていた。