BTS、TOMORROW X TOGETHERなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける全員10代の日本人5人組ボーイズグループ、VIBY（バイビー）が、プロテインブランド「AIZU」ブランドアンバサダーに就任したことが8日、明らかになった。

VIBYは新プロジェクト「Rii．MJ」から誕生した。キム氏が日本全国を巡って発掘した12人の原石から選ばれた5人で結成。3月にプレデビューした。

同ブランドは高校生向けのプロテインブランド。ウェブCMには、8日配信の1stデジタルシングル「Mi＊light」が使用される。リーダーのIO（19）は「僕たちもダンスレッスンの合間にプロテインを飲むことが多い。高校生向けって珍しいし、手軽にタンパク質補給できる同世代がたくさん増えるのはいいこと」とアンバサダー就任を喜んだ。

続けて「運動量の多い部活生には手軽にタンパク質補給ができることは強い味方になるし、粉末プロテインでしっかり栄養をとればパフォーマンス向上にもつながるはず。美容や健康を意識し始める高校生にとっても、おいしくタンパク質をとれる『AIZU』は、インナーケアの新習慣としてぴったりだと思います。より多くの高校生の健康的で充実した毎日をサポートできることを願っています」と語った。

VIBYは6月24日に「Miracle：The First Light」でデビュー。8月31日には東京・日本武道館でデビューショーケースを開催することが決まっている。