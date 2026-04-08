ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１７５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 46494.01（-175.87 -0.38%）
ナスダック 21886.23（-110.11 -0.50%）
CME日経平均先物 53490（大証終比：-90 -0.17%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.839（-0.008）
10年債 4.345（+0.014）
30年債 4.921（+0.035）
期待インフレ率 2.374（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.523（+0.057）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.73（+1.32 +1.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4702.50（+17.80 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
68656.38（-1176.94 -1.69%）
（円建・参考値）
1096万8543円（-188028 -1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46494.01（-175.87 -0.38%）
ナスダック 21886.23（-110.11 -0.50%）
CME日経平均先物 53490（大証終比：-90 -0.17%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.839（-0.008）
10年債 4.345（+0.014）
30年債 4.921（+0.035）
期待インフレ率 2.374（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.523（+0.057）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.73（+1.32 +1.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4702.50（+17.80 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
68656.38（-1176.94 -1.69%）
（円建・参考値）
1096万8543円（-188028 -1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ