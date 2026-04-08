NY株式7日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　46494.01（-175.87　-0.38%）
ナスダック　　　21886.23（-110.11　-0.50%）
CME日経平均先物　53490（大証終比：-90　-0.17%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10348.79（-87.50　-0.84%）
独DAX　 22921.59（-246.49　-1.06%）
仏CAC40　 7908.74（-53.65　-0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.839（-0.008）
10年債　 　4.345（+0.014）
30年債　 　4.921（+0.035）
期待インフレ率　 　2.374（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.084（+0.092）
英　国　　4.904（+0.071）
カナダ　　3.523（+0.057）
豪　州　　4.984（-0.054）
日　本　　2.403（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.73（+1.32　+1.17%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4702.50（+17.80　+0.38%）

ビットコイン（ドル）
68656.38（-1176.94　-1.69%）
（円建・参考値）
1096万8543円（-188028　-1.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ