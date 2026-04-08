大阪・関西万博で大阪ヘルスケアパビリオンに出展していた理容・美容機器メーカー、タカラベルモント（本社・大阪市中央区）が、万博のレガシーを次世代へ継承するプロジェクトを進めている。





タカラベルモントが大阪・関西万博で展開したブースのスタッフユニフォーム

タカラベルモントがサステナビリティアクションプラン（持続可能性社会実現に向けた行動計画）の第1弾として始めたのは、デザイナー・コシノジュンコさんが手掛けたスタッフユニフォームの寄贈。





全国の小・中・高等学校、服飾デザイン・理美容分野の専門学校を対象とした。

この取り組みは、大阪・関西万博を一過性のイベントとして終わらせるのではなく、その価値や記憶を次世代へ継承することを目的としている。

タカラベルモントは大阪ヘルスケアパビリオンで『量子飛躍する美の世界』を展示《2025年3月23日撮影 大阪市此花区・夢洲》

展示ブースは、カラフルな374個の多面体を組み合わせた立体造形が輝いていた。

未来感あふれるユニホームは、白とシルバーを基調にしたアシンメトリー（左右非対称）なデザイン。

立体的なジャケットや帽子には、メタルプリントや金属繊維で光沢を出した生地を組み合わせた。

大阪・関西万博では“真の美しさとは何か”を問いかけた 開幕前のデモンストレーションで《2025年3月23日撮影 大阪市此花区・夢洲》

スタッフが半年間着用したユニフォームの中には、部分的に傷み、寄贈に適さない状態のものもあったが、多くの応募に可能な限り応えたいという考えのもと、コシノさんのアトリエの協力を得て修復し、50着を用意した。

一部の学校では、寄贈セレモニーに加えて、「万博の意義」や「1970年と2025年、2度の万博に参加した企業として伝えられること」をテーマとした講義も展開している。

昨年（2025年）10〜12月、全国から64校の応募が寄せられ、50校が決まった。

今年（2026年）3月から全国各地の13校へ寄贈を終えた（4月1日現在）。4月の新学期を迎え、本格化する。

「どう？似合ってるかな」コシノジュンコさんデザインのユニフォーム、「意外にハマる」と答える小学6年の男子児童（当時）〈2026年3月11日 大阪府豊中市〉

ユニフォームに着替える前はごく普通の小学生だったが...

地理的な理由から大阪・関西万博会場を訪れることができなかった九州在住の小学生が、「このユニフォームを見て、日本でまた万博が開催され、行きたいと思えるから」と、先生に応募を依頼したケースもあったという。

ユニフォーム寄贈・第1号は大阪府豊中市立南丘小学校に 6年生（当時）の男子児童がモデルに〈2026年3月11日撮影〉

「うわぁ、宇宙服みたい」「けっこう似合ってるで」同級生から歓声が

タカラベルモントは大阪ヘルスケアパビリオンで『量子飛躍する美の世界』を展示。

「ひとりひとりが持つ“美の原石”を磨き上げ、未来を照らす輝きが生まれ、多面的な視点で美の意味を見つめる」というコンセプトのもと、美容と医療を融合した「ミライのヘルスケアサロン」が叶える、内面の美、外面の美を表現し、「真の美しさとは何か」を問いかけた。



大阪ヘルスケアパビリオンは、期間中530万人以上の来館者でにぎわった。

期間中530万人以上の来館者か訪れた大阪ヘルスケアパビリオン〈2025年10月9日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

ユニフォーム寄贈第1号は、大阪府豊中市・市立南丘小学校。卒業式を目前にした3月11日、6年生約110人が“贈呈セレモニー”に出席。

「1970年大阪万博をきっかけに生まれたものは？」「万博での展示が、今の“当たり前”を作る」タカラベルモント広報部・久保直美さんの講義は続く〈2026年3月11日 大阪府豊中市〉

1970年大阪万博から2025年大阪・関西万博へ。この日、同時に展開された万博を学ぶ授業のお題は、「1970年大阪万博をきっかけに生まれたものは？」。

子どもたちは積極的に手を挙げ、「エスカレーター、使い捨てカメラ、電動歯ブラシ、動く歩道...」などと答えたが、惜しくもすべて不正解。

配布されたパンフレットには、2025年大阪・関西万博でのタカラベルモントの取り組みが記されている

「動く歩道」「エスカレーター」実は1970年大阪万博より前に出現していたが...

子どもたちの両親のほとんどが、1970年大阪万博以降に生まれた世代ということもあり、難易度の高い問いになった。

この時（1970年）、▼携帯電話（ワイヤレステレホン）▼電気自動車▼ファミリーレストラン▼回転寿司か出現、▼（主に大阪で）エスカレーターの左側通行が定着するなど、私たちの生活様式か変わっていく。

贈呈式を終え子どもたちは、「会場の夢洲には何度も足を運んだ。閉幕日の花火、ガンダムパビリオンなど思い出がいっぱい」と小学生らしい感想を述べた。

またユニフォームについて、「生地が薄くて軽い、デザインが宇宙服みたいで、男女関係なく着ることができそう」と答えた。

そして、「万博で使われていたものが学校に届くのは嬉しいし、学校全体で万博か残したものに興味を持つことができる」と微笑んだ。

「これで街なかを歩くと、みんなビックリするかな」見た目と異なる軽量素材に驚き

春からは中学生 やがて成人になり、大阪・関西万博のレガシーをどう語り継ぐのか「夢洲に行った思い出は忘れない！」

タカラベルモントは1970年大阪万博で建築家・黒川紀章氏が設計したパビリオン「タカラビューティーリオン」（ビューティとパビリオンの合成語）を出展。

1970年大阪万博「タカラビューティリオン」には350万人を超える来館者が

建築家・黒川紀章氏が設計 地下 1 階、地上 4 階建て 鋼管とステンレスカプセルの結合による独創的な建築

どこよりも早く完成させることにこだわった創業者の言葉どおり、7日間で完成したパビリオンには、350万人以上の来場者が訪れた。

当時もコシノジュンコさんがユニホームのデザインを担当している。