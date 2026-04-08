きょうの為替市場でユーロドルは堅調に推移し、１．１５ドル台後半に上昇。本日の２１日線が１．１５４０ドル付近に来ているが、その水準を上抜けている。一方、円安の動きもありユーロ円は力強い動きが見られ１８５円台を回復。この水準は２月に上値を拒まれた水準だが、それを突破し１８６円台を試しに行くか注目される。



トランプ大統領が設定した期限が迫る中、イラン情勢は依然として混沌としているが、ユーロは底堅い動きが見られている。ＥＣＢの早期利上げ期待が急浮上しており、ユーロを下支えしているようだ。



エコノミストからは、ユーロ圏のインフレ期待が２％を大幅に上回った場合、ＥＣＢは今月の理事会で利上げを決める可能性もあり得るとの指摘も出ている。利上げは成長を鈍化させることから、ジレンマに陥ることになるが、賃金など長期的なインフレ期待に焦点を当てるべきだとしている。しかし、もしＥＣＢが長期的にインフレ目標の２％を達成できると予想するならば、利上げをする必要はないとも指摘。なお、短期金融市場では現在、６５％の確率で４月３０日の理事会での利上げを織り込んでいる。



EUR/USD 1.1575 EUR/JPY 185.03 EUR/GBP 0.8731



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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