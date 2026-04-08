ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２３２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均 46436.97（-232.91 -0.50%）
ナスダック 21854.65（-141.69 -0.64%）
CME日経平均先物 53395（大証終比：-185 -0.35%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.850（+0.002）
10年債 4.359（+0.028）
30年債 4.934（+0.047）
期待インフレ率 2.371（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.543（+0.077）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.40（+2.99 +2.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.90（+2.20 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
68374.25（-1459.07 -2.09%）
（円建・参考値）
1093万5094円（-233349 -2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46436.97（-232.91 -0.50%）
ナスダック 21854.65（-141.69 -0.64%）
CME日経平均先物 53395（大証終比：-185 -0.35%）
欧州株式7日終値
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.850（+0.002）
10年債 4.359（+0.028）
30年債 4.934（+0.047）
期待インフレ率 2.371（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.543（+0.077）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.40（+2.99 +2.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.90（+2.20 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
68374.25（-1459.07 -2.09%）
（円建・参考値）
1093万5094円（-233349 -2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ