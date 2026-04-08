NY株式7日（NY時間13:27）（日本時間02:27）
ダウ平均　　　46436.97（-232.91　-0.50%）
ナスダック　　　21854.65（-141.69　-0.64%）
CME日経平均先物　53395（大証終比：-185　-0.35%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10348.79（-87.50　-0.84%）
独DAX　 22921.59（-246.49　-1.06%）
仏CAC40　 7908.74（-53.65　-0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.850（+0.002）
10年債　 　4.359（+0.028）
30年債　 　4.934（+0.047）
期待インフレ率　 　2.371（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.084（+0.092）
英　国　　4.904（+0.071）
カナダ　　3.543（+0.077）
豪　州　　4.984（-0.054）
日　本　　2.403（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝115.40（+2.99　+2.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4686.90（+2.20　+0.05%）

ビットコイン（ドル）
68374.25（-1459.07　-2.09%）
（円建・参考値）
1093万5094円（-233349　-2.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ