日経225先物：8日2時＝230円安、5万3350円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円安の5万3350円と急落。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては79.56円安。出来高は1万3825枚となっている。
TOPIX先物期近は3645ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53350 -230 13825
日経225mini 53350 -240 273413
TOPIX先物 3645 -18.5 22311
JPX日経400先物 32955 -180 548
グロース指数先物 720 +2 1334
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3645ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53350 -230 13825
日経225mini 53350 -240 273413
TOPIX先物 3645 -18.5 22311
JPX日経400先物 32955 -180 548
グロース指数先物 720 +2 1334
東証REIT指数先物 売買不成立
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