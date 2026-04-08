　8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円安の5万3350円と急落。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては79.56円安。出来高は1万3825枚となっている。

　TOPIX先物期近は3645ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53350　　　　　-230　　　 13825
日経225mini 　　　　　　 53350　　　　　-240　　　273413
TOPIX先物 　　　　　　　　3645　　　　 -18.5　　　 22311
JPX日経400先物　　　　　 32955　　　　　-180　　　　 548
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　　+2　　　　1334
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース