ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２６０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 46409.44（-260.44 -0.56%）
ナスダック 21815.52（-180.82 -0.82%）
CME日経平均先物 53070（大証終比：-510 -0.96%）
欧州株式7日GMT16:02
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.850（+0.002）
10年債 4.349（+0.018）
30年債 4.920（+0.034）
期待インフレ率 2.365（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.531（+0.065）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝114.28（+1.87 +1.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4676.80（-7.90 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
68319.19（-1514.13 -2.17%）
（円建・参考値）
1092万1506円（-242049 -2.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46409.44（-260.44 -0.56%）
ナスダック 21815.52（-180.82 -0.82%）
CME日経平均先物 53070（大証終比：-510 -0.96%）
欧州株式7日GMT16:02
英FT100 10348.79（-87.50 -0.84%）
独DAX 22921.59（-246.49 -1.06%）
仏CAC40 7908.74（-53.65 -0.67%）
米国債利回り
2年債 3.850（+0.002）
10年債 4.349（+0.018）
30年債 4.920（+0.034）
期待インフレ率 2.365（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.084（+0.092）
英 国 4.904（+0.071）
カナダ 3.531（+0.065）
豪 州 4.984（-0.054）
日 本 2.403（-0.006）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝114.28（+1.87 +1.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4676.80（-7.90 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
68319.19（-1514.13 -2.17%）
（円建・参考値）
1092万1506円（-242049 -2.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ