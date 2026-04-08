NY株式7日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　46409.44（-260.44　-0.56%）
ナスダック　　　21815.52（-180.82　-0.82%）
CME日経平均先物　53070（大証終比：-510　-0.96%）

欧州株式7日GMT16:02
英FT100　 10348.79（-87.50　-0.84%）
独DAX　 22921.59（-246.49　-1.06%）
仏CAC40　 7908.74（-53.65　-0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.850（+0.002）
10年債　 　4.349（+0.018）
30年債　 　4.920（+0.034）
期待インフレ率　 　2.365（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.084（+0.092）
英　国　　4.904（+0.071）
カナダ　　3.531（+0.065）
豪　州　　4.984（-0.054）
日　本　　2.403（-0.006）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝114.28（+1.87　+1.66%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4676.80（-7.90　-0.17%）

ビットコイン（ドル）
68319.19（-1514.13　-2.17%）
（円建・参考値）
1092万1506円（-242049　-2.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ