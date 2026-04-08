米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルウGCで開催される。

7日に予選ラウンドの組み合わせが発表され、21年大会以来5年ぶり2度目の優勝を狙う松山英樹（34＝LEXUS）は、メジャー2勝のコリン・モリカワ（29＝米国）、ラッセル・ヘンリー（36＝米国）と同組になった。初日は9日午前10時19分（日本時間同日午後11時19分）スタートする。

昨年の日本オープン王者で初出場の片岡尚之（28＝ACN）はマックス・ホーマ（35＝米国）、カルロス・オルティス（34＝メキシコ）とのペアリング。初日は第1組で午前7時50分（同8時50分）のティーオフとなる。

前回大会優勝のロリー・マキロイ（36＝英国）はキャメロン・ヤング（28＝米国）、昨年の全米アマ覇者のメイソン・ハウエル（18＝米国）との顔合わせ。

マスターズ2勝で世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）はロバート・マッキンタイア（29＝米国）、ゲーリー・ウッドランド（41＝米国）と回る。