◇インターリーグ ドジャース14─2ブルージェイズ（2026年4月6日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）のブルージェイズ戦で2試合連続の3号ソロを放ち、今季最長の4連勝に貢献した。難しい内角低めのボール球をバックスクリーン弾。開幕から増えている内角攻めに対応し、直近4戦3発の量産態勢に入った。連覇した昨秋のワールドシリーズ（WS）第7戦以来のトロントで岡本和真内野手（29）との初対決に完勝。先輩の貫禄を見せつけた。

どこか懐かしく、ブーイングさえ心地よかった。連覇を成し遂げた昨年11月1日のWS第7戦以来、156日ぶりのトロント決戦。大谷がまた打った。

「良いコースだったけど、良いアプローチができた。（打球が）低かったので（フェンスを）越えるかなとは思った。良いバッティングだった」

6―1の6回。左腕マンティプライに初球から2球連続シンカーで内角を攻められても屈しない。4球目のシンカーは再び内角低め。ボールゾーンでもバットをしならせるように振り抜いた。

バックスクリーンへ打ち込んだ2戦連発3号ソロに進化が詰まっていた。昨季は727打席で計2865球。コース別最多は560球（約20％）の外角低めボールだった。今季は10試合を終えた時点の計196球のうち最多の34球（約17％）が内角低めボール、3番目の31球（約16％）が内角高めボール。執拗（しつよう）な内角攻めに遭ってきた。

前日の2号本塁打の打席から先端がくぼんだ「くり抜きバット」を継続使用。“傾向と対策”を頭に入れて振り抜きやすさを重視し、内角低めのボールゾーンの難しい球にも対応することができた。

3回には当たり損ねの幸運な投前安打で自己最長の41連続試合出塁に伸ばし、日本選手歴代単独2位に浮上。直近4戦3発を含む4試合連続マルチ安打に「良いことも悪いことも（試合が）終わったら忘れて次の日に切り替えてプレーしたい」と一喜一憂はしない。打線は今季最多タイ5本塁打で、同最多の17安打14得点。初の4連勝を飾り「終始良いオフェンスができて投手陣も素晴らしかった」と納得の表情だった。

侍ジャパンで共闘した2学年下の岡本とは三塁まで進んだ3回に笑顔で談笑。試合後は8日（日本時間9日）の先発登板に備えてマウンド上でシャドーピッチングをし、イメージを膨らませた。「どこが相手でもしっかりと自分たちの野球ができれば勝ち星がついてくる」。開閉式ドーム球場ロジャーズ・センターの外は最低気温1度まで冷え込んでも、大谷のバットは熱を帯びてきた。（柳原 直之）